مدبولي: مصر عازمة على استكمال خطط للتنمية في المجالات المختلفة بخطوات ثابتة

بالتعاون مع شركاء التنمية..

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لشركات التنمية من المؤسسات الدولية و الائتمانية الشريكة لمنصة نوفي.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن مصر عازمة بخطوات ثابتة رغم التحديات على استكمال خطط للتنمية في المجالات المختلفة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تعميم مبادئ التمويل العاجل لمواجهة تغيرات المناخ على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد أن التغلب على تغيرات المناخ، يتطلب توفير الإرادة والعزيمة، وهو ما تسعى إليه مصر خلال التحول الهيكلي في التحول للاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين أنشطة التنمية والعمل المناخي، لافتا إلى تغيرات المناخ تسببت في أضرار تاريخية لحقت المجتمعات الأكثر احتياجات.

ونوه بأن منصة نوفِّي أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من جهود التنمية.