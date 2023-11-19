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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المشاركون في البطولة العربية المدرسية يرددون هتافات داعمة لأهل فلسطين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح البطولة العربية المدرسية- مصر 2023، وردد المشاركون في حفل افتتاح البطولة داخل صالة نادي اتحاد الشرطة الرياضي، هتافات تدعم فلسطين وغزة.

وأكدت الدكتورة جيهان علام رئيسة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة العربية المدرسية، التي تقام في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، أن منتخبات مصر على أتم الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة.

من جهتها، أكدت الدكتورة جيهان علام رئيسة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة العربية المدرسية- مصر 2023، التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر، أن منتخبات مصر على أتم الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة.

وتشارك منتخبات مصر في منافسات كرة القدم بنين وبنات وكذلك في منافسات السباحة، والتي تقام في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

في الإطار نفسه، أشار الدكتور محمد سعد، الإداري العام، إلى أن الأجهزة الفنية للمنتخبات تابعت على مدار الأيام الماضية الاستعدادات الفنية للاعبين قبل انطلاق البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 اليوم الأحد، حيث يواجه منتخب البنين منتخب الكويت في افتتاح البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 مساء اليوم الأحد، بينما يبدأ منتخب البنات مشواره بمواجهة منتخب عمان.

وأكد أن التنسيق مستمر مع اللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة إيمان محمد حسن، لتخرج البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 بأفضل شكل كعادة مصر دائما في تنظيم البطولات العربية والقارية والعالمية.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشمل المنتخبات المشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023، كلا من دول: “فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر”.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة أن البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 تشهد منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.

ويشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام منافسات السباحة أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

بدأ الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة كلمته بالترحيب بمسؤولي البعثات المشاركة في البطولة والدعاء لشهداء غزة.

وأكد أن إسناد تنظيم البطولة في مصر هو تعظيم لدورها الرائد في صقل الرياضة العربية وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة في الدول العربية.

وشرح محمد علي نظام البطولة، حيث ستقام المباريات في الساعة العاشرة صباحا والواحدة والنصف ظهرا.

واختار جمال حمزة المدير الفني لمنتخب مصر مواجهة الكويت في المباراة الافتتاحية للبطولة، في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي، بينما تقام باقي المنافسات في ستاد الدفاع الجوي.

وتقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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