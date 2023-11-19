الاحتلال يعلن خوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من مقاتلي كتائب القسام

قال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض قتالاً ضاريًا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حي الزيتون وجباليا.

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو قصيرًا لاشتباك قواته مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام على أطراف حي الزيتون، أحد أكبر أحياء قطاع غزة.

ويظهر في المقطع المنشور تبادُلاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية التي تمركزت خلف إحدى الآليات العسكرية، فيما ظهر الرعب والخوف على تحركاتهم وتصرفاتهم، ومسارعتهم للاحتماء خلف الآليات العسكرية تخوفًا من الإصابة والموت.

فيما أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة مشاة من جنود الاحتلال بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 17 آلية كليًّا أو جزئيًّا في محاور التوغل كافة بقطاع غزة.

وواصلت أعداد القتلى الإسرائيليين في الارتفاع؛ فبحسب المعلن قُتل نحو 58 جنديًّا منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة 27 أكتوبر، فيما لقي 375 حتفهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.