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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم: نؤمن بأهمية الرياضة المدرسية في بناء شخصية الطالب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

ألقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، منذ قليل، كلمته الرسمية في افتتاح البطولة العربية المدرسية - مصر 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، “نلتقي اليوم في افتتاح البطولة العربية المدرسية، لإيماننا بأن ممارسة الرياضة خاصة الرياضة المدرسية ، تلعب دورا بارزًا وفعالا في بناء شخصية الطالب ، من خلال تنمية قدراته و مواهبه الرياضية ، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل و تغير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنني كمسئول عن التربية والتعليم في مصر سعيت لتغيير الخريطة المدرسية، فأصبح الآن هناك يوما أسبوعيا وهو يوم رياضي و ثقافي لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 ، يتضمن طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا) ، بالإضافة إلى عرض رياضى.

وفي نهاية كلمته ، توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، بالشكر و التقدير لكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة،  على تنظيم هذه البطولة لكي تظهر بهذا الشكل المشرف، متنميا للجميع التوفيق و النجاح.

وانطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح البطولة العربية المدرسية- مصر 2023، وردد المشاركون في حفل افتتاح البطولة داخل صالة نادي اتحاد الشرطة الرياضي، هتافات تدعم فلسطين وغزة.

وأكدت الدكتورة جيهان علام رئيسة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة العربية المدرسية، التي تقام في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، أن منتخبات مصر على أتم الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة.

من جهتها، أكدت الدكتورة جيهان علام رئيسة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة العربية المدرسية- مصر 2023، التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر، أن منتخبات مصر على أتم الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة.

وتشارك منتخبات مصر في منافسات كرة القدم بنين وبنات وكذلك في منافسات السباحة، والتي تقام في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

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