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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية للعام الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وذلك بحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أشرف مدحت مدير عام الشئون الطبية والدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية والدكتورة إيمان عبد السميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث وأعضاء الصندوق الطبي.

أشار  الدكتور أحمد   القاصد الى قيام  المجلس  بالمصادقة على محضر المجلس السابق واستعراض تقرير نشاط منسقي الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.

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وأوضح  القاصد أن  المجلس ناقش الموقف المالي التقريبي لصندوق الخدمات الطلابية والموافقة على الطلبات المقدمة من الطلاب لصرف مستحقات مالية للطلاب الخاضعين للعلاج الطبي.

كما ناقش المجلس مقترح إعداد الخطة الخمسية القادمة طبقا لاحتياجات الإدارة الطبية لمدة خمس سنوات قادمة بدءا من عام ٢٠٢٤، واستعراض ما تم في نشاط مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.

الدكتور أحمد القاصد الإدارة الطبية الخدمة الطبية الخطة الخمسية المنوفية جامعة المنوفية

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