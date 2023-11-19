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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: مصر تملك ما يؤمنها في البحر من أساطيل ورجال قادرون على حمايتها

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفاصيل اختطاف جماعة الحوثيين لسفينة إسرائيلية من البحر الأحمر .

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمة برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل نفت أن تكون هذه السفينة المختطفة تابعة لها، لافتا إلى أن عواقب اختطاف السفينة من البحر الأحمر، مع نفي من إسرائيل بأنها ليست تابعة لها، ستكون وخيمة خلال الفترات المقبلة، وأنه من الممكن بعد هذا الحادث أن تتسع دائرة الحرب خارج غزة.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن الدولة المصرية تملك ما يؤمنها في البحر من أساطيل ورجال قادرون على حماية أمن الدولة المصرية.

وأشار الإعلامي أحمد موسي إلى أن جماعة الحوثيين حذرت الدول في البحر وهو ما سيكون له تبعيات كثيرة الفترة المقبلة.

 

عملية الاختطاف


وحول عملية الاختطاف أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجه الأصابع الاتهام إلى إيران في اختطاف السفينة من البحر الأحمر.


واستطرد أحمد موسى قائلا: نتنياهو يمر بأزمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي ويستغل أزمة السفينة للهروب من فشله والحرب على قطاع غزة.

أحمد موسى سفينة البحر الأحمر غزة إسرائيل السفينة المختطفة

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