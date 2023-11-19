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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تخص رجل أعمال إسرائيليا.. أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن سفينة البحر الأحمر|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن واقعة اختطاف جماعة الحوثيين لسفينة إسرائيلية في البحر الأحمر يهدد باندلاع الحرب في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل سوف تستغل الموقف الخاص باختطاف السفينة من البحر الأحمر بصورة سريعة.

وأضاف موسى، إن السفينة المختطفة في البحر الأحمر يقال إنها تخص رجل أعمال إسرائيليا وهناك تضارب حول ملكية السفينة حتى الآن، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح بأن السفينة تخص أحد رجال الأعمال بإسرائيل.

وأشار إلى أن حدوث هذا التطور في هذا الوقت قد يؤدي الى اتساع الحرب وخروجها عن نطاق غزة، مردفا أن أمريكا تريد أن تعطي نفسها الشرعية في التواجد بالبحر الأحمر والمحيط الهندي وباب المندب والصومال والخليج العربي.

ولفت إلى أن أمريكا حركت حاملات الطائرات للشرق الأوسط بأقصي سرعة بالإضافة الي الغواصة النووية وهذا يحمل علامات استفهام كبيرة.

أحمد موسى اختطاف السفينة السفينة الإسرائيلية إسرائيل البحر الأحمر

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