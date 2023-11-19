أحمد موسى: تحقيقات الشرطة فضحت إسرائيل بشأن حفل غلاف غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن الحفل الإسرائيلي الذي قتل فيه عدد من الحاضرين تزامنا مع عملية طوفان الأقصى.

وأوضح أحمد موسي ، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً في الحادث لمعرفة كافة تفاصيله.

وأشار " أحمد موسي "، إلى أن تحقيقات الشرطة الإسرائيلية بشأن الحادث فضحت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب اتهامه لحماس بالتورط في قتل الحاضرين في الحفل.

وأكد الإعلامي أحمد موسي، أن كافة التحقيقات التي أجرتها إسرائيل في الحادث، أكدت أن حماس بريئة من قتل حضور الحفل.

المتورطين في الحادث

وحول المتورطين في الحادث أشار الإعلامي أحمد موسي إلى أن التحقيقات التي أشرفت عليها الشرطة الإسرائيلية توصلت إلى أن منظمي الحفل حصلوا على موافقة لإقامة الحفل يومي الخميس والجمعة ولكن تم مد الحفل ليوم إضافي وهو يوم 7 أكتوبر وحماس لم تكن تعلم مكان الحفل الذي أقيم في مستوطنة قريبة من غزة.

وواصل أحمد موسي قائلا: إن الاحتلال اختلق هذه الرواية الفاشلة؛ بسبب فشلة الكبير في دخول قطاع غزة ومواجهة حماس والمقاومة.