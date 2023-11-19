التموين: التسعيرة الجبرية «ارتداد للخلف».. ونحن نعالج المرض

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السوق المصري جزء من السوق العالمي، في ظل استيراد الكثير من السلع من الخارج، حيث تكلف الدولة الكثير، مما يستدعي الحرص بشكل أكبر.



ورفض خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، فرض التسعيرة الجبرية على السلع في الأسواق ، قائلًا إنها ردة للخلف ومسار عكس التحول للاقتصاد الحر.

وأوضح عشماوي، أن فرض التسعيرة الجبرية علاج للعرض وليس المرض، ولكن الدولة الآن تعالج المرض، مشددًا على أهمية استخدام أدوات اقتصادية .

وواصل: "لا يمكن تغطية كل الأماكن بالحملات الرقابية، ورهاننا كبير على ثقافة المستهلك في الذهاب للبدائل الأفضل والأقل في السعر".