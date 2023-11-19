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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى يناشد الوطنية للانتخابات لـ عقد لجان وافدين بالمحافظات للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، الهيئة الوطنية للانتخابات بـ عقد لجان وافدين في الانتخابات الرئاسية، بالقاهرة والمدن الساحلية والمدن الصناعية، مطالبا كذلك  بعقد لجنة في مدينة الإنتاج الإعلامي، لأن هذه اللجان تسهل عملية التصويت. 


أكد أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تواجه تحديات غير مسبوقة في الفترة الحالية، مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية.


وأوضح أحمد موسى، أنه لا أحد يتدخل في صناديق الاقتراع أو الضغط من أجل التصويت لمرشح معين، مبينا أن الانتخابات حق دستوري ولا بد من المشاركة الإيجابية. 

فعاليات كبيرة دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وقال إن الأيام الماضية شهدت تنظيم فعاليات كبيرة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن المحافظات شهدت حضورا كبيرا من المواطنين؛ للإعلان عن دعهم له أيضا في جميع قراراته للحفاظ على الدولة المصرية.

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