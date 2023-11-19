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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشرطة الإسرائيلية فضحت نتنياهو بشأن حفل نوفا.. وأحمد موسى: جيش الاحتلال يقتل شعبه

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشرطة الإسرائيلية أجرت تحقيقًا فضح رواية نتنياهو بشأن قتل الحاضرين لـ حفل نوفا، موضحًا أن التحقيقات توصلت إلى أن حماس بريئة من قتل حضور الحفل.


وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تحقيق الشرطة الإسرائيلية فضح رئيس الوزراء نتنياهو وكل من سار خلفه وعلى رأسهم بايدن. 


وأشار أحمد موسى ، إلى أن تحقيقات الشرطة الإسرائيلية توصلت إلى أن منظمي الحفل حصلوا على موافقة لإقامة الحفل يومي الخميس والجمعة ولكن تم مد الحفل ليوم إضافي وهو يوم 7 أكتوبر وحماس لم تكن تعلم مكان الحفل الذي أقيم في مستوطنة قريبة من غزة.

 

جيش الاحتلال أصبح داعش


وقال الإعلامي أحمد موسى، إن جيش الاحتلال أصبح داعش لأنه قتل شعبه بواسطة طائرات الهليكوبتر، وحاول إلصاق التهمة بالمقاومة الفلسطينية.

وواصل: أن جيش الاحتلال فشل في إبادة حركة حماس ولن يبيدها وطالما أنهم ليس لديهم دولة سيستمرون في المقاومة حتى تكون لهم دولة محتلة، والمقاومة الفلسطينية لها الحق في الدفاع عن أرضها التي تحتلها إسرائيل.


واختتم: سي إن إن فندت رواية تل أبيب بشأن الفيديوهات التي نشروها وزعموا أنها أسلحة عثروا عليها في مستشفى الشفاء، حيث إن الفيديوهات متضاربة وكل ما وصوره بندقيتين وليس جرينوف أو ترسانة أسلحة، ولا يوجد ما يثبت أنها تابعة لحماس.
 

أحمد موسى الاحتلال الشرطة الإسرائيلية نتنياهو غزة

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