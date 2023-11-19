أحمد موسى: الدولة تنفذ مشروعات خدمية من عوائد قانون التصالح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسات الدولة المصرية العريقة تنفذ مشروعات خدمية للمواطنين من عوائد قانون التصالح.

وقال "أحمد موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن ملايين المصريين سيحققون ما يريدون من قانون التصالح الجديد الذي تقره الدولة للتصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

قانون التصالح الجديد

وتوقع الإعلامي أحمد موسى، أن يشهد قانون التصالح الجديد، نسبة رضا كبيرة للغاية بين المواطنين، مشيرا إلى أن الأموال التي تجنيها الدولة من قانون التصالح، تصرف من خلال تقدم خدمات متنوعة للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة.