أحمد موسى: قانون التصالح الجديد في صالح المواطن.. والجبالي «رجل دستور»

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قانون التصالح الجديد الذي سيتم اعتماده غدا، سوف ينال رضا الـ 105 ملايين مصري على مستوى الجمهورية.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح الجديد سيعمل على تلبية رغبات ما يقارب من 95% من الأشخاص المعنين به، والذين لديهم مشاكل يريدون حلها في أسرع وقت؛ بسبب مخالفات البناء في الرقعة الزراعية.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية وكافة مؤسساتها حريصة كل الحرص على الحفاظ الشديد على الرقعة الزراعية، ومن أجل ذلك تم عمل قانون التصالح.

قانون التصالح

واستطرد الإعلامي أحمد موسى قائلا: إن القانون سيخرج من تحت أيدي المستشار الجليل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دون أي أخطاء يتم بسببها الطعن بعدم دستوريته في المستقبل، واصفا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأنه “رجل دستور”.