عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: قانون التصالح الجديد في صالح المواطن.. والجبالي «رجل دستور»

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قانون التصالح الجديد الذي سيتم اعتماده غدا، سوف ينال رضا الـ 105 ملايين مصري على مستوى الجمهورية.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح الجديد سيعمل على تلبية رغبات ما يقارب من 95% من الأشخاص المعنين به، والذين لديهم مشاكل يريدون حلها في أسرع وقت؛ بسبب مخالفات البناء في الرقعة الزراعية.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية وكافة مؤسساتها حريصة كل الحرص على الحفاظ الشديد على الرقعة الزراعية، ومن أجل ذلك تم عمل قانون التصالح.

قانون التصالح

واستطرد الإعلامي أحمد موسى قائلا: إن القانون سيخرج من تحت أيدي المستشار الجليل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دون أي أخطاء يتم بسببها الطعن بعدم دستوريته في المستقبل، واصفا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأنه “رجل دستور”.

أحمد موسى قانون التصالح الجديد قانون التصالح حنفى جبالى النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

ترشيحاتنا

هاني محمود: توليت مهمة تأهيل الموظفين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

لحظة انتشال جثمان أحد ضحايا عقار بورسعيد المنكوب | شاهد

هل من نام على جنابة يصاب بمس الجن وتطارده العفاريت طوال الليل؟.. انتبه

أحمد موسى: قانون التصالح الجديد في صالح المواطن.. والجبالي «رجل دستور»

أمريكا تجمع معلومات بشأن عدوان الاحتلال على مدرسة الفاخورة في غزة

أحمد موسى: الدولة تنفذ مشروعات خدمية من عوائد قانون التصالح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمل لحمة العجل بصلصة الفطر

بحي البساتين.. تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم

مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

مخاوف من استبدال مستشاري الصحة العقلية بالذكاء الاصطناعي في دولة أجنبية..ما القصة؟

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ