هاني محمود: توليت مهمة تأهيل الموظفين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أسند إليه أن يكون مستشاره للإصلاح الإداري، بجوار الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

وأضاف، خلال حواره في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أولى المهام التي أسندت إليه، هي الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتحديدا الجزء الخاص بالعنصر البشري.

تأهيل الموظفين

وأوضح أن الهدف، كان تأهيل الموظفين للتعامل مع أنظمة متطورة؛ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن “المسألة ليست عزالا من مكان لمكان.. لكن تغيير ثقافة وفهم الموظف على عمل جديد ونظام جديد”.