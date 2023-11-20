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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على بداية المنتخب بتصفيات كأس العالم

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على بداية منتخب مصر لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أن منتخب مصر حقق انتصاريين مهمين في بداية المشوار للمونديال.

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تعليق ناري من عمرو أديب على تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن مصر كانت محظوظة قدام سيراليون وحارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي شال ٨ اجوال محققه بكل جدارة واحترافية.

وتابع عمرو أديب، أن منتخب مصر ماشي كويس والبداية في غاية الروعة ، وحظ لاعبي منتخب مصر حلو اوي، وهناك توفق كبير للاعبي المنتخب المحترفين ، والأهداف كانت بإمضاء اللاعب الدولي الملك محمد صلاح.


 

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