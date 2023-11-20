تعليق ناري من عمرو أديب على تطورات الأوضاع في قطاع غزة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين ولا تبحث عن حركة حماس، مضيفا أن ما يتم هو تطهير عرقي وإبادة كاملة من قِبل جيش الاحتلال.





وأضاف الاعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ هذه القناعة تشكلت لديه بالنظر إلى مُجريات الحرب على غزة، بغض النظر عن الآراء التي تتحدث عن إسرائيل عازمة على الضغط على المقاومة حتى القضاء عليهم وإنهاء وجودها في غزة.

وتابع عمرو أديب، أن احتجاز السفينة من قبل جماعة الحوثي في اليمن والتي قالت إنها سفينة إسرائيلية يمثل ملحما مهما ومختلفا في مُجريات الحرب، مستدركا أن كانت جماعة الحوثي اليمنية، قد أعلنت أنها استولت على سفينة إسرائيلية، في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.