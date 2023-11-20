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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أجندة مزدحمة للجان النوعية بـ"النواب".. صناعة البرلمان تناقش تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. وضعف شبكات المحمول في الاتصالات

مجلس النواب
مجلس النواب

خطة النواب تبحث عدم صرف مرتبات ومستحقات موظفي التشجير التابع لوزارة الزراعة

صناعة النواب تناقش تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

تعليم النواب تناقش خطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

اتصالات النواب تناقش طلبات الإحاطة بشأن ضعف جميع شبكات المحمول 

 

 

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات اليوم الاثنين لممارسة دورها التشريعى والرقابى، حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة طلبات الإحاطة بشأن عدم صرف مرتبات ومستحقات موظفي التشجير التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد استلام العمل حتى الآن بمحافظة الوادي الجديد، وبشأن تقنين أوضاع العمالة المؤقتة والخاصة بأعمال التشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

      

وتناقش لجنة الصناعة مناقشة إستراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول تنويع مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنمية هيكل الناتج المحلي لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناقش لجنة المشروعات الإجراءات التي اتخذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تيسير منح التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

كما تناقش لجنة الطاقة طلبات الإحاطة بشأن عدم صلاحية المواد البترولية الموجودة داخل مستودع الجمعية التعاونية للبترول بمحافظة قنا، فيما لجنة الزراعة طلبات الإحاطة المقدم  بشأن المطالبة بتغطية ترعة البلد العمومية بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ - القليوبية حفاظا على أرواح المواطنين لمرورها وسط الكتلة السكنية وتعد الفاصل بين منطقة الخدمات بالقرية بالكامل.

وتناقش لجنة التعليم خطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) للمرحلة القادمة في ضوء التعديلات الجديدة على قانون الهيئة الصادر بها القانون رقم 159 لسنة 2022.

وتناقش لجنة الشؤون الدينية، طلب الإحاطة بشأن عدم الموافقة على استبدال المعهد الديني، كما تناقش لجنة التضامن،  طلبات الإحاطة  بشأن التعنت في نقل بعض العاملين داخل محافظة المنيا.

وتناقش لجنة الإعلام طلبات الإحاطة  بشأن عدم صدور قرار اللجنة الدائمة للآثار بخصوص الاستغناء عن قطعة الأرض المملوكة للآثار بعزبة الشهيد بدير البرشا مركز ملوى ، بالإضافة إلى دور وزارة الآثار في تطوير المناطق الأثرية بمحافظة المنيا.

وتناقش لجنة النقل  طلب الإحاطة بشأن الحاجة إلى ازدواج الطريق المتفرع من الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

كما تناقش لجنة الاتصالات، طلبات الإحاطة بشأن ضعف جميع شبكات المحمول في جميع قرى المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

اللجان النوعية مجلس النواب طلبات الإحاطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العمالة المؤقتة

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