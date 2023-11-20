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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي رمز الالتزام.. عتاب كولر لثنائي الفريق بعد واقعة معسكر المنتخب

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، كواليس اجتماع المدير الفني للأهلي ومدير الكرة مع ثنائي الفريق بعد واقعة معسكر المنتخب.

وقال حتحوت عبر برنامجه الماتش: “عتاب من مارسيل كولر لحسين الشحات وإمام عاشور، وخالد بيبو: لا يمكن أن يمثل الأهلي لاعب غير ملتزم”.

وشارك إمام عاشور وحسين الشحات في تدريبات الأهلي، اليوم الأحد، بعد استبعادهما من قائمة منتخب مصر عقب مباراة جيبوتي التي حقق فيها المنتخب فوزا كبيرا بسداسية نظيفة، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وشارك الشحات وعاشور بشكل طبيعي في مران اليوم؛ استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل 25 نوفمبر.

كما شهد المران مشاركة عمرو السولية الذي خضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمباريات بعد غيابه للإصابة في العضلة الخلفية، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي قاد المران بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي.

وكان الأهلي قد أعلن أنه لن يعاقب إمام عاشور أو حسين الشحات، بعد استبعاد الثنائي من قائمة منتخب مصر، عقب لقاء جيبوتي في تصفيات كأس العالم، بداعي عدم استكمال التدريبات التي أعقبت اللقاء للمجموعة التي لم تشارك به.

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