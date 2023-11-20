من لبنان.. إطلاق قذائف هاون على موقع لجيش الاحتلال

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه تم إطلاق قذائف هاون على موقع للجيش على الحدود مع لبنان.

وأكدت الإذاعة أن قوات جيش الاحتلال ترد على مصدر إطلاق النيران.

و حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من "احتمال أن تشهد المنطقة وضعا جديدا".

وقال عبد اللهيان، في تصريحات له، مساء اليوم الأحد،: "نحن نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب على يد فصائلالمقاومة، التي تقرر من تلقاء نفسها دعم فلسطين".

وأضاف أنه "في حال فشل جميع السيناريوهات الممكنة لوقف الجرائم الإسرائيلية على المدى القصير، فجميع الاحتمالاتواردة، وقد يتغير وضع المنطقة".