صحف الإمارات.. استشهاد 41 فلسطينيا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية.. مسئول في الرئاسة الإماراتية يزور الأطفال الفلسطينيين في المستشفي

مقتل 41 فلسطينيا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية على غزة

«الصحة العالمية»: 3 ملايين سوداني معرضون لوباء الكوليرا

ذياب بن محمد بن زايد يزور الأطفال الفلسطينيين وأسَرهم الذين يتلقّون العلاج في مستشفيات الدولة

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الإثنين بعدة احداث عالمية ومحلية.

قالت صحيفة الإمارات اليوم أن أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 41 فردًا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي بغزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 41 شخصًا ينتمون إلى عائلة ملكة، قتلوا في هذه الضربة التي وقعت فجرا في حي الزيتون.

وشهد حي الزيتون مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس، وفق مراسل فرانس برس الذي أشار أيضًا إلى ضربات جوية.

وافادت صحيفة الخليج أن قالت منظمة الصحة العالمية، إن هنالك أكثر من 3 ملايين شخص سوداني معرضون للإصابة بالكوليرا في السودان في ظل انهيار تام لأنظمة الصحة بالبلاد.

ونفى مستشار لقائد قوات الدعم السريع انسحاب قوات الدعم لأطراف مدينة الخرطوم فيما طالبت الخارجية السودانية دول العالم والمنظمات الدولية بتخطي بيانات الإدانة بحق قوات الدعم السريع وتصنيفها “جماعة إرهابية”.

وقال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تهديداً يؤثر في إمكانية تقديم دعم صحي للشعب السوداني.

واضاف مسئول الصحة العالمية إن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا وتشردوا، إضافة لمعاناة أطفال من أمراض معقدة في حاجة إلى عناية خاصة.

وأعلن المدير الطبي لمستشفى الدويم بولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم، وفاة 15 شخصاً بوباء الكوليرا وإصابة 90 آخرين.

وقالت صحيفة الوطن أن زار الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، الأطفال المصابين والجرحى ومرضى السرطان من قطاع غزة والذين يتلقون العلاج في مستشفيات الإمارات.

وذلك في إطار توجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وخلال زيارته، اطمئن على الأطفال وعلى حالتهم وأوضاعهم الصحية، واستمع من الأطباء القائمين على علاج الأطفال إلى شرح عن طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه في المستشفى.