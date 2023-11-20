موقع إسرائيلي: ألمانيا ترفض طلب تركيا شراء عشرات الطائرات يورو فايتر

قال موقع "إسرائيل دفنس" الإسرائيلي المهتم بالشؤون العسكرية، اليوم الإثنين، إن المستشار الألماني أولاف شولتز رفض طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء ما لا يقل عن 20 طائرة مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”.

ووفقا للموقع العسكري الإسرائيلي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي فأن سبب رفض ألمانيا يرجع جزئيا إلى إدانة تركيا واسعة النطاق للعدوان الإسرائيلي على غزة، بجانب هجمات تركيا على الأكراد في سوريا وتأخر التصديق على اتفاق حصول السويد على العضوية في حلف شمال الأطلسي.

ونقلت الموقع عن مصادر تركية إن أردوغان يسعى لشراء ما لا يقل عن 20 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون مع إمكانية مضاعفة الكمية. وتهتم تركيا بهذا الشراء كرد على شراء جارتها اليونان طائرات رافال المقاتلة.

تعتزم تركيا سحب أسطول طائرات F-4 الموجود في خدمتها، وتقع عملية تحديث القوات الجوية التركية على رأس أولويات أردوغان منذ أن استبعدت الولايات المتحدة تركيا في عام 2019 من خطة شراء طائرات F-35 وحتى المساعدة في إنتاجها.

وفي ذلك الوقت، اختارت تركيا شراء نظام الدفاع الجوي الروسي S-400، وكانت الولايات المتحدة تخشى أن تكون تركيا تنوي جمع معلومات استخباراتية عن الطائرة الشبح.