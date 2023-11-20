الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة عاجلة وإنشاء ممرات إنسانية في غزة

أعلن ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يدعو لهدن إنسانية عاجلة وإنشاء ممرات إنسانية في قطاع غزة.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة "إكس" "في اليوم العالمي للطفل، أعلنت الأمم المتحدة عن قصف اثنين من مدارس الأونروا التي تأوي المدنيين في غزة"، مؤكدًا أن مباني الأمم المتحدة لا تنتهك حرمتها.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى وقف إنساني عاجل وإنشاء ممرات إنسانية ممتدة على الفور في غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، أعرب في وقت سابق، عن صدمته الشديدة من قصف الاحتلال لمدرستين للأونروا في أقل من 24 ساعة بقطاع غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جوتيرتش في بيان صادر اليوم الأحد "مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في منشآت الأمم المتحدة بجميع أنحاء غزة بسبب القتال المكثف".

وأضاف "أؤكد مجددًا أن حرمة مبانينا لا تنتهك"، لافتًا إلى أن عدد الشهداء المدنيين بغزة "صادم وغير مقبول".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواعِ إنسانية.