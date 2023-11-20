صحف الكويت| مصر: تهجير السكان من غزة خط أحمر عربي.. و«وول ستريت»: توتر بين بايدن ونتنياهو

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تبدأ من الصين مساعي التهدئة في غزة وإحياء جهود السلام

ارتفاع عدد الشهداء في الغارات على المستشفى الإندونيسي في غزة إلى 12 شهيداً

كنعاني: لا أساس لادعاءات نتنياهو بشأن دور إيران في احتجاز سفينة بالبحر الأحمر

اليابان: نسعى للإفراج عن طاقم سفينة «غالاكسي ليدر»

نجل نتنياهو يحمل الجيش والشاباك والمحكمة العليا مسؤولية هجوم 7 أكتوبر



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

فقد أبرزت صحيفة الراي ما قاله وزير خارجية الصين وانج يي خلال اجتماع مع وزراء من دول عربية وإسلامية إن بكين تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت في الآونة الأخيرة في الرياض.وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري «توجد سياسة إسرائيلية لتهجير السكان من غزة لكن ذلك خطا أحمر عربيا».

وشدد على أن تهجير الفلسطينيين يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه توجد دول كبرى تعطي غطاء للاعتداءات الإسرائيلية.

ومن ناحيته، قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية. وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل.



كما أشارت الصحيفة إلى نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي اليوم، مزاعم إسرائيلية بتورط الجمهورية الإسلامية في احتجاز الحوثيين سفينة شحن مملوكة لبريطانيين وتشغلها شركة يابانية في جنوب البحر الأحمر، حيث قال: لا أساس لادعاءات نتنياهو في شأن دور إيران في احتجاز سفينة غالاكسي ليدر.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن «قوات المقاومة في المنطقة تمثل دولها وشعوبها وقراراتها مبنية على مصالحها».

ولفت إلى ان «عرقلة واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة تؤدي إلى ردود فعل من قوات المقاومة في المنطقة».

وفي صحيفة القبس، ذكرت الحكومة اليابانية أنها تسعى للإفراج عن طاقم سفينة البضائع المحتجزة في البحر الأحمر .

وأفاد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بأنه لا يوجد مواطنون يابانيون على متن السفينة جالاكسي ليدر.



كما نقلت الصحيفة عن صحيفة وول ستريت جورنال حديثها عن توتر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بسبب خلافهما حول مجريات العدوان على غزة، الذي أدى حتى الحين لاستشهاد 13 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الصحيفة الأميركية إن «محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توتراً مع استمرار نتنياهو في رفض فترات هدنة أطول» في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم قلقون إزاء عدد الضحايا الفلسطينيين وخطط الكيان الصهيوني النهائية لغزة.

ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن إدارة بايدن تكافح لإقناع نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة.

وذكرت صحيفة الوطن أن يائير لابيد، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حمل الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والمحكمة العليا، مسؤولية "الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر".

وفي فيديو عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، تحدث يائير عن "كيف غيرت المحكمة العليا الترتيبات الأمنية وتعليمات إطلاق النار على حدود قطاع غزة".

وأظهر المقطع محاميا من منتدى "كوهيلت" السياسي، وهو مركز أبحاث محافظ شكلت أفكاره الأساس الأيديولوجي لبرنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي أطلقته الحكومة في يناير الماضي.

كما شارك يائير أيضا لقطة لخبر من هيئة البث العامة "كان" في 2 أكتوبر جاء فيه: "الرسالة التي أرسلها الشاباك والجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي: من أجل الحفاظ على السلام في قطاع غزة – العمليات الاقتصادية لأن غزة يجب أن تستمر".



وأفادت الصحيفة بإعلان وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء غارة إسرائيلية على المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع إلى 12 شهيداً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن «12 جريحا ومرافقا استشهدوا وأصيب العشرات جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمستشفى الإندونيسي».

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن استشهاد ما لا يقل عن 8 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح جراء القصف الإسرائيلي عى المستشفى الإندونيسي.



كما لفتت صحيفة الجريدة إلى قصف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، مدرسة الكويت المحاذية لمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، والتي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين، وسقوط جرحى وقتلى.