علاء نبيل: أشعر بالقلق على المنتخب الوطني بسبب أعمار اللاعبين

انتقد علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادى زد، اختيارات البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى لقوام الفراعنة بسبب أعمار اللاعبين المتوقع أن تتخطى حاجز الـ30 عاما فى كأس العالم 2026.

أضاف نبيل خلال حواره لملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" منتخب مصر لم يخوض مواجهات قوية طوال الفترة الماضية باستثناء 3 لقاءات وهناك حالة قلق فى الشارع المصرى من أداء المنتخب برغم النتيجة".

وواصل نبيل:" أشعر بالقلق من هيكل المنتخب،لأن المجموعة الحالية صعب تكمل فى كأس العالم لأن هناك 14 لاعباً أعمارهم ستخطى الـ30 عاما باستثناء 3 أو 4 لاعبين والمطلوب تجهيز مجموعة قوية للمستقبل".

تابع ر ئيس قطاع الناشئين بنادى زد:" المطلوب من اليوم وحتى انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2024 تكوين مجموعة تكون قواما للمنتخب الوطنى فى المستقبل، وتشارك فى كأس العالم 2026 فهل يستطيهع فيتوريا عمل ذلك كرؤية مستقبلية".