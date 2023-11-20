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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد منافذ السلع للاطمئنان على توافر المنتجات الأساسية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها حيث تفقد منفذ بيع السلع أمام ديوان عام المحافظة الذي تم افتتاحه مؤخرًا ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة في إطار مبادرة "محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.


تجول محافظ أسيوط داخل المنفذ واطمئن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين كما استمع من نشأت اسكندر مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة إلى عرض أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل السكر الذي يتوم توفيره بسعر 27 جنيهًا والذي يتم توفيره بكميات كبيرة علاوة على الأرز بسعر 20 جنيهًا والزيت بسعر 40 جنيهًا بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المتنجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

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والتقى اللواء عصام سعد بعدد من المواطنين وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات مطالبًا المسؤولين بتنظيم عملية الدخول والخروج من المعرض على أن تكون الأولوية للسيدات مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاستراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.
وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرة التي تنفذها الحكومة التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم مما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازه الدائم للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية مشددًا على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات ومدى توافرها وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

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