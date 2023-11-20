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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"،اليوم الأثنين 20-11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب،  لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر.

سعر الذهب اليوم

يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول ،ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الأثنين 20-11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3131 شراء 3154 جنية.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,870 شراء 2,891 جنية.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,740 شراء 2,760 جنية.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,349 شراء 2,366 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,827 شراء 1,840 جنية.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,566 شراء 1,577 جنية.

سعر الذهب اليوم في مصر

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات.

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