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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصف معارضيه بالحشرات.. حاكم ولاية أمريكية ينتقد ترامب بسبب خطابه النازي

ترامب
ترامب

أعرب حاكم ولاية إلينوي الأمريكية جي بي بريتزكر عن قلقه الشديد بشأن خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي قال إنه يردد لغة ألمانيا النازية.

وقال بريتزكر في تصريحات على قناة "MSNBC": “لا أعرف إلى أين يتجه الأمر مع دونالد ترامب. ما يمكنني قوله هو إن الأشياء التي يتحدث عنها مخيفة لأولئك منا الذين يعرفون تاريخ أوروبا في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي".

وأضاف: "أنا قلق للغاية بشأن ميله للانتقام وما سيعنيه ذلك بالنسبة لمجموعات الأشخاص الذين لم يدعموه في انتخابات عام 2024 إذا تم انتخابه بالفعل".

وكان بريتزكر يشير إلى خطاب ترامب قبل أسبوع في كليرمونت بولاية نيو هامبشاير، حيث قال: “ نتعهد لكم بأننا سوف نجتث الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وقطاع الطرق اليساريين المتطرفين الذين يعيشون مثل الحشرات داخل حدود بلدنا.. الذين يكذبون ويسرقون ويغشون في الانتخابات”.

واستخدم ترامب لغة مماثلة في مناسبات أخرى. وقد تعرض خطاب "الحشرات" على وجه الخصوص لانتقادات من أشخاص مثل بريتزكر، الذين يقولون إن اللغة تجرد المعارضين من إنسانيتهم، بالطريقة التي فعلها الزعيم النازي أدولف هتلر وآخرون عندما وصلوا إلى السلطة في ألمانيا في الثلاثينيات.

وأعرب حاكم إلينوي عن شعوره بقلق عميق إزاء ارتفاع الكراهية في الولايات المتحدة وخاصة في ولايته، كما أعرب عن مخاوف عامة بشأن خطاب الكراهية في الولايات المتحدة وسط الحرب في غزة، في إشارة إلى مقتل طفل أمريكي فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات في ولايته مؤخرًا على يد متطرف.

حاكم ولاية إلينوي الأمريكية ترامب لغة ألمانيا النازية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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