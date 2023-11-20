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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشم رأسه بشومة.. مصرع شاب على يد شقيقه بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شاب مصرعه على يد شقيقه بأحدى قرى مركز نبروه  بمحافظة الدقهلية عقب مشاجره بينهم قام على إثرها بضربه بشومه على رأسه مما أدى إلى مصرعه .
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة نبروه يفيد بورود بلاغ من من عدد من أهالى قرية طنيخ التابعة للمركز بمصرع شاب على يد شقيقه بالقرية.
انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل خالد  ف .ال على يد شقيقه ويدعى  هانى ٤٢ عاما حيث نشب شجار بينهم قام على إثرها القاتل بضرب شقيقه بشومه على رأسه .
وتم نقل الجثه إلى مشرحة مستشفى نبروه على ذمة تصرفات النيابة

 تم ضبط المتهم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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