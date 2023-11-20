الانتهاء من توسعة وحدة الكلى بأحمدية أبو الفتوح في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة الانتهاء من توسعة وحدة الكلي بأحمدية ابو الفتوح عبر افتتاح صالة جديدة بسعة ٣ ماكينات غسيل كلوي.



وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أن التوسعة ستساهم في رفع القدرة الاستيعابية للوحدة من 40 مريضا الي 52 مريضا.

ولفتت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي إلى أنه تم مراعاة أحدث معايير الجودة ومكافحة العدوي اللازمة في تجهيز الصالة الجديدة.

كما أعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره لمؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتها فى عملية التوسعة و لحرصها الدائم على دعم المنظومة الصحية



و تشهد وحدات الكلي بالدقهلية طفرة علي كافة المستويات فنيا وانشائيا حيث يتبع الان لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي , وتقدم الخدمة بانتظام لعدد 3000 مريض غسيل كلوي .