أمين الشعب الجمهوري بالإسكندرية يحذر من تكرار كوارث الأمطار والسيول خلال الشتاء

توجه النائب السكندرى بمجلس النواب مجدى الوليلى الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استعدادات المحافظات في مصر بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء

وقال " الوليلى " : للأسف الشديد فإن محافظة الاسكندرية تتعرض لكوارث خطيرة خلال كل عام فى فصل الشتاء مشيراً إلى أن الحكومة تتعهد سنوياً بأنها سوف تستعد فى العام المقبل للحد من التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن هطول السيول والأمطار ولكن للأسف الشديد ذلك الأمر لا يتحقق وتتكرر معاناة مواطني وجماهير الاسكندرية سنوياً.



وأكد النائب مجدى الوليلى على ضرورة الإسراع فى تحقيق مجموعة من الاقتراحات لمواجهة الآثار السلبية والخطيرة لهطول الأمطار والسيول على محافظات الوجه البحري بصفة عامة ومحافظة الاسكندرية بصفة خاصة وفى مقدمتها مضاعفة الموارد المالية لمحافظات الوجه البحري والمخصصة لمواجهة آثار الطقس السيئ والاسراع فى مواجهة الأمطار والسيول بأحدث المعدات المخصصة لشفط المياه وليس من خلال الأسلوب البدائي والعقيم والمتمثل فى استخدام عمال النظافة للمقشات للتخلص من مياه الأمطار كما طالب النائب مجدى الوليلى بالمرور على جميع بالوعات الصرف الصحي والتأكد من سلامتها وأنها تعمل وقادرة على استيعاب مياه السيول والأمطار وأيضاً المرور على جميع أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بها حتى لا تتسبب فى موت الأبرياء من المواطنين

وطالب " الوليلى" من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية على أن ينضم اليها خبراء المياه والزراعة من أجل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول افضل استغلال بعد فشل جميع الحكومات السابقة فى استغلال هذه النعمة الكبرى مؤكداً أن استغلال مياه الأمطار والسيول فى الزراعات وغيرها من الأغراض الاخرى سيوفر لمصر كميات كبيرة من المياه