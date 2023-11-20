انفوجراف.. المصادر الرئيسة لتدفق النقد الأجنبي في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تنوع مصادر الدخل القومي .

وأوضح الانفوجراف ان مصر تسعى منذ سنوات إلى تنويع مصادر دخلها القومي، وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022/2023 تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي مقارنة بالعام المالي السابق.



يأتي هذا الارتفاع نتيجة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، والتي ركزت على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وجذب السياحة.