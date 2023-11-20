عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك يوجه نصائح للمواطنين عند الشراء خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

وجه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح مهمة للمواطنين الراغبين في شراء بعض احتياجاتهم خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

وشملت نصائح جهاز حماية المستهلك التالي:

-ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء و الضمان.

- القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع و المنتجات وطرق الإستخدام ، وما بعد  البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء .

الأسواق والأسعار| كلمة السر في إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك.. الأسباب الحقيقية والكواليس

معهد التخطيط القومي ينظم ورشة عمل بعنوان "التمويل من أجل التنمية"

إبراهيم السجيني قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

القانون يحدد شروط التصالح في المخالفات مع جهاز حماية المستهلك

- إذا كان هناك عقد يجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع .

- يلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم وأي تكلفة أخري علي سعر السلعة، والخدمة إن وجدت .

- في حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكد أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

جهاز حماية المستهلك تخفيضات الجمعة البيضاء ضرورة الوعي المنصات الالكترونية البيانات الجوهرية للسلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

تحرك عربي إسلامي ضد إسرائيل.. خط أحمر جديد واستصدار قرار بمجلس الأمن| تفاصيل

فشل إسرائيلي جديد.. الرادارات تعجز عن كشف الطائرات المسيرة

تمهيدا لنقلهم للقاهرة.. وصول عدد من الأطفال إلى مستشفى العريش العام

بهذه الطريقة.. اعرف إزاي تتحدث مع روبوت على الواتساب

رحلة في عالم الإثارة مع توت عنخ آمون .. صور

قرار نهائي.. موقف الجراجات بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم .. إليك الخطوات والأسعار

طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة...أحلى من الجاهز

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن تناول الموز يوميا

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ