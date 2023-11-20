حماية المستهلك يوجه نصائح للمواطنين عند الشراء خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

وجه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح مهمة للمواطنين الراغبين في شراء بعض احتياجاتهم خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.
وشملت نصائح جهاز حماية المستهلك التالي:
-ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء و الضمان.
- القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع و المنتجات وطرق الإستخدام ، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء .
- إذا كان هناك عقد يجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع .
- يلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم وأي تكلفة أخري علي سعر السلعة، والخدمة إن وجدت .
- في حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكد أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.