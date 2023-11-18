الأسواق والأسعار| كلمة السر في إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك.. الأسباب الحقيقية والكواليس

تعيش مصر حالة من التغييرات الهامة في إدارتها، حيث قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه. يأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتحسين الرقابة على الأسواق وضبط السلع.

إقالة رئيس الجهاز وتعيين نائبه

بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، تم إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك ورحيله بشكل رسمي، وقرر مجلس الوزراء تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.. وهذا القرار يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق.

