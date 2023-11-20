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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. آليات وحلول عاجلة لشبكات الصرف الصحي بمركزين في المنيا

شبكة الصرف الصحى
شبكة الصرف الصحى

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

 

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، أنه تم فحص شكاوى المواطنين بدائرة الوحدة المحلية لمجلس قروى" دير البرشا" المتضررين من أعمال الصرف الصحي ، حيث قام رئيس المركز بإنذار مقاول أعمال الصرف موجهاً بإيقاف الأعمال لمدة ١٠ أيام لحين توفيق الأوضاع مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية بالمشروع، مع المتابعة الميدانية والمستمرة لإعادة التقييم واستكمال المشروع وإيجاد الحلول في إطار القانون للارتقاء بالخدمات المقدمة وتيسيراً على المواطنين .

وفى ذات السياق، أكد عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين منها شكوى بشارع زين العابدين بحي شرق المدينة لتضررهم من وجود حفره تعوق حركة السير وتم اتخاذ اللازم وردم الحفرة حفاظاً على سلامة المارة، إلى جانب الاستجابة لشكوى أخرى من مواطني شارع الريدى بحى جنوب المدينة لوجود انسداد بشبكة الصرف الصحي ،وعلى الفور تم تصليح العطل بالتنسيق مع قطاع الصرف الصحي ، وفى "حي شمال المدينة " تم ردم الحفر الناتج عن أعمال صيانة الصرف الصحي بـ(شارع العاشر من رمضان) أمام المعهد الديني و رد الشيء إلى أصله.

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