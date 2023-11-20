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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم معسكرا تدريبيا لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

التنسيقية تنظم معسكراً
التنسيقية تنظم معسكراً تدريبياً

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معسكرا تدريبيا لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية من جميع محافظات مصر، بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة، بمشاركة ١٨٩ طالبا وطالبة يمثلون عن ٢٥ مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

ويستهدف نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكوادر الطلابية من اتحاد المدارس لتدريبهم وتأهيلهم للحياة السياسية.

وشملت مخرجات المعسكر التدريبي؛ ربط لجان اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالوزارات المعنية وباللجان النوعية داخل مجلس النواب، وخلق جيل من الكوادر الشبابية الواعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، وزيادة الوعي بالحياة النيابية عند الطلاب، ومحاكاة مجلس النواب ولجانه، والتوعية بالدستور المصري والأدوات البرلمانية، بالإضافة إلى الأحزاب المصرية والأيديولوجيات.

واستمر المعسكر لمدة يومين، وذلك خلال يومي ١٨ و ١٩ نوفمبر الجاري، حيث شمل اليوم الأول تنظيم نموذج محاكاة للبرلمان المصري والتدريب على الأدوات البرلمانية والتوعية بدور الأحزاب والكيانات السياسية والأيديولوجيات المختلفة.

وتضمن اليوم الثاني زيارة وفد من اتحاد طلاب المدارس لمجلس النواب المصري، وحضور الجلسة العامة وزيارة متحف المجلس وحضور جلسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وشارك أعضاء نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تدريب الطلاب بهذا المعسكر، حيث قام النائب أحمد فتحي، مسئول نادي المدربين بإفتتاح المعسكر، وتدريب طلاب اللجنة الاجتماعية على مستوى مدارس الجمهورية على محاكاة لجنة التضامن بمجلس النواب ومحاكاة الجلسة العامة.

وتولي النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية بتدريب الطلاب على الأدوات البرلمانية بمجلس النواب، وقام النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بتدريب الطلاب ومحاكاة لجنة التعليم وتدريبهم على أيديولوچيات الأحزاب، والنائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية قام بتدريبهم على (محاكاة لجنة الثقافة والآثار والإعلام مع اللجنة الثقافية والفنية بالاتحاد)، والنائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، على (محاكاة لجنة الشباب والرياضة مع اللجنة الرياضية في الاتحاد).

واستقبل وفد التنسيقية اللواء أحمد عبد الفتاح، وأحمد موسى رائد عام اتحاد طلاب مدارس الجمهورية - وزارة التربية والتعليم.

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