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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين في مشاجرة بين 5 أشقاء على الميراث بكفر الشيخ

5 اشقاء يختلفون علي
5 اشقاء يختلفون علي الميراث

لقي شخصان شقيقان من 5 أشقاء، مصرعهما بسبب خلافات الميراث بعد وفاة والدهم، فتشاجروا معا واختلفوا حتي انتهت المشاجرة بإنهاء حياة شقيقين منهم وإصابة الثالث.

تفاصيل المأساة

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب مشاجرة بين 5 أشقاء، بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بسبب خلافات الميراث مستخدمين أسلحة بيضاء.

وأسفرت هذه الواقعة المؤسفة، عن وفاة محمود.م  26 سنة، طباخ، متأثراً لإصابته بجرح شبه نافذ بالصدر، ونزيف داخلي بالصدر، وشقيقه محسن 25 سنة، طباخ، متأثراً بإصابته بجرح شبه نافذ أعلى البطن، وإصابة شقيقهما الثالث السيد 35 سنة، طباخ بإصابات متفرقة بالجسم، وتقرر خروجه عقب تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، نشوب مشاجرة بين المتوفيين والمصاب والشقيقين الآخرين وهما أشرف 50 سنة، وجلال 55 سنة، مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما أثناء تواجدهما بالقرية، إثر وجود خلافات بينهم على الميراث.

تمكن رجال المباحث القبض على المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 9046 لسنة 2023، إداري مركز شرطة سيدي سالم، وأخطرت جهات التحقيق.

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