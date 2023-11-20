الأمم المتحدة: الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية يتخذ أبعادا مرعبة

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، "إن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادا جديدة ومرعبة، وأصبح آلالاف منهن ضحايا لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".

وأضافت السالم في بيان، اليوم الإثنين، أن "هذه التوجهات قد لوحظت بكثافة منذ السابع من أكتوبر الماضي من هذا العام، وحتى الثالث من الشهر الجاري، إذ يقدر نحو 67% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ولفتت إلى أن النساء اللاتي استُشهدن في العدوان ينتمين إلى جميع مناحي الحياة، ومن بينهن صحفيات، وعضوات طواقم طبية، وموظفات في الأمم المتحدة وعضوات في منظمات المجتمع المدني.

وتوقعت المسئولة الأممية ، أن تتعرض حوالي 50 ألف امرأة حامل في غزة للولادة في ظروف مزرية على نحو متزايد.