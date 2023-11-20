هل هذا ما تحتاجه غزة؟.. هكذا تحولت العاصمة الأوكرانية كييف لمنطقة آمنة من القصف الجوي

يعد الخطر الأكبر الذي يهدد الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، عدم قدرة فصائل المقاومة على صد القصف الجوي الذي كان اليد الطولى التي فعلت إسرائيل بها جرائمها داخل القطاع، حيث لم تترك مربع صغير في مدن غزة، إلا وقد طاله القصف عبر الأنواع المختلفة من الصواريخ، وقد يكون هناك تشابه من حيث كثافة القصف قد عانت منه العاصمة الأوكرانية كييف في بداية حربها مع روسيا، ولكن الواقع الحالي يظهر أن كييف أصبحت منطقة آمنة من القصف الجوي الروسي إلى حد ما.

ووفق تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد استطاعت دول الغرب تحويل العاصمة الأوكرانية إلى منطقة محصنة بشكل كبير ضد القصف الجوي، وذلك رغم التطور الكبير للأسلحة الروسية، وهنا نرصد تفاصيل ما قامت به الدول الأوروبية لتحقيق هذا الهدف، والذي يعد الحلم الذي تحتاجه غزة.

الدفاعات الجوية تحمي العاصمة

ولا تزال إينا كوزيتش، المتخصصة في الاتصالات من كييف، تبكي عندما تتذكر الأسابيع الأولى من الحصار الروسي للعاصمة الأوكرانية العام الماضي، وتقول: "في لحظة ما، نمنا أنا وأطفالي في الممر لمدة ثلاثة أسابيع، فقد كنت ذاهبة للنوم، ولم أكن متأكدة مما إذا كنا سنستيقظ جميعًا في اليوم التالي"، ولكن الآن الدفاعات الجوية التي تحمي العاصمة تجعلها تشعر بالأمان في كييف أكثر من أي مكان آخر في أوكرانيا - لدرجة أنها تخشى المغامرة خارج المدينة.

"كنت خائفة حتى من اصطحاب أطفالي لقضاء إجازة صيفية لأنني كنت أعرف أن المناطق الأخرى لسوء الحظ ليس لديها دفاع جوي قوي كما لدينا الآن، وأشعر بألم شديد تجاه الأوكرانيين من المناطق الأخرى، الذين ما زالوا مجبرين على العيش تحت القصف الروسي اليومي" بحسب ما قالت كوزيتش.

الدفاع الجوي بديل الحظر الجوي

وفي ظروف مشابه مع غزة، لم تستطع دول العالم فرض حظر جوي في أوكرانيا، ولكن كان البديل هو مد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي التي تقوم بحماية سماء كييف الآن، فبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فعندما بدأ الغزو الروسي واسع النطاق في 24 فبراير 2022، دعا الرئيس اليائس فولوديمير زيلينسكي الغرب إلى إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطيران والصواريخ الروسية، ولم يحدث ذلك، لكن حلفاء أوكرانيا أرسلوا بشكل مطرد بعضًا من أفضل أنظمة الدفاع الجوي لديهم للمساعدة في حماية مدن البلاد، وخاصة كييف.

وعندما اندلعت الحرب، اعتمدت كييف على أنظمة S-300 وBuk M1 المضادة للصواريخ متوسطة المدى من الحقبة السوفيتية، وهي مشكلة لأن الصواريخ البديلة تصنعها روسيا إلى حد كبير، وقد تم الآن تعزيز هذه الدفاعات بأنظمة جيبارد قصيرة المدى من ألمانيا ونظام أفنجر للدفاع الجوي قصير المدى من الولايات المتحدة لإسقاط الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، وعلى المدى المتوسط، تستخدم أوكرانيا طائرات MIM-23 Hawks الأمريكية الصنع من شركة Raytheon؛ NASAMS، الذي طورته شركة Raytheon وشركة Kongsberg النرويجية؛ وIRIS-T SLM الألماني، ويتم توفير الدفاعات بعيدة المدى من قبل الولايات المتحدة باتريوت PAC-3 وEurosam SAMP/T المقدمة من فرنسا وإيطاليا.

دمج الأنظمة الأوروبية مع الأنظمة السوفيتية

ويقول سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، لصحيفة بوليتيكو إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أظهرت قدرتها على دمج الأنظمة الحديثة مع الأنظمة السوفيتية، وتابع: "ما زلنا نتوقع الدعم من الحلفاء والشركاء، فنحن بحاجة إلى مزيد من الدفاع الجوي. متنوع. وليس فقط للعاصمة ولكن أيضًا لكل مدينة أوكرانية. كل مجمع صاروخي مضاد للطائرات يساوي وزنه ذهباً".

وسرعان ما بدأ الناس من المناطق الأخرى، حيث الدفاع الجوي ليس قوياً، في الانتقال إلى كييف والمنطقة المحيطة بها، على الرغم من أنها لا تزال تتعرض لهجمات متكررة. أرسلت روسيا في نهاية هذا الأسبوع موجات من الطائرات بدون طيار ضد كييف، وتم إسقاط معظمها، وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في نهاية الأسبوع: "إن دقتكم يا رفاق هي حرفيًا الحياة لأوكرانيا" . وأضاف: "مع اقتراب فصل الشتاء، ستكون هناك المزيد من المحاولات الروسية لجعل الضربات أكثر قوة، ومن المهم بالنسبة لنا جميعا في أوكرانيا أن نكون فعالين بنسبة مائة بالمائة".

الملاذ الامن

وقد أصبحت المدن الأوكرانية بمثابة قوارب نجاة للفارين من الهجمات الروسية، حيث تستضيف كييف والمنطقة المحيطة بها الآن ما يقرب من 600 ألف نازح من أجزاء أخرى من أوكرانيا، وفقًا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر، وتشهد مدن كبرى أخرى أيضاً تدفقات من اللاجئين الداخليين، حيث يعيش نحو نصف مليون منهم الآن في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركيف.

"بدأت المرحلة النشطة الأولى للهجرة الداخلية مباشرة بعد تحرير منطقة كييف. كان الناس يأتون من المدن التي تجري فيها أعمال عدائية نشطة في ذلك الوقت"، وقال أولكسندر زيتيوك، سمسار عقارات محلي: "عندما وصل باتريوت، بدأ الناس من دنيبرو، زابوريزهزهيا، في التحرك بنشاط والبحث عن سكن في كييف، موضحين ذلك بحقيقة أن كييف محمية وأن عدد الصواريخ التي تحلق هنا أقل من مدنهم، وبدأ الأوكرانيون من الخارج أيضًا في العودة بعد شهر مايو الماضي، عندما كان الروس يقصفوننا يوميًا تقريبًا، مما يثبت فعالية الدفاع الجوي"، وأضاف أن الناس يعتقدون اليوم أن الوضع أكثر هدوءًا في كييف.

لا تزال منطقة حرب

ولكن الصحيفة الأمريكية تقول إن العاصمة كييف ليست آمنة تماماً، كما أظهرت هجمات نهاية هذا الأسبوع، وقال بوبكو إن صفارات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية لا تزال تدوي بشكل شبه يومي، ويحث المسؤولون الأوكرانيون الناس على توخي الحذر، فمع أنظمة الدفاع الجوي الإضافية، أصبح مستوى حماية العاصمة من الهجمات الجوية أفضل، ولكن لا أتعب من تكرار أن أفضل دفاع هو الذهاب إلى الملجأ أثناء حالة تأهب جوي، فالتجربة المريرة تثبت أنه حتى إطلاق النار وتحمل الصواريخ التي تم إسقاطها تهديدا مميتا بسبب كثرة الحطام".

وبينما يشعر الناس في كييف بمزيد من الأمان، فإن سكان المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا ما زالوا يعانون من القصف اليومي، ويقصف الروس مدينة أوديسا ومينائها الاستراتيجي، بالإضافة إلى مناطق خيرسون ودونيتسك وزابوريزهيا، وتقول كوزيتش: "ما زلت أتذكر الصوت الذي سمعته عندما أسقطت صواريخ باتريوت أول صاروخ كينجال [روسي تفوق سرعته سرعة الصوت] هذا الصيف. بعد ذلك أعلم أن أي شيء يطلقه الروس علينا، فإن دفاعاتنا الجوية ستسقطه، ومع ذلك، لا تزال مدن أخرى لا تسمح برفاهية الشعور مثلما أفعل"، مضيفة أنها لا تزال خائفة من مغادرة المدينة للذهاب إلى منزلها الريفي.