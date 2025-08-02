طقس السبت .. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى القاهرة والمحافظات، اليوم السبت، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض فى درجات الحرارة عن المعتاد خلال هذه الفترة من العام، وسط نشاط الرياح الأمر الذى يساعد على زيادة الإحساس بتحسن الأجواء.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الليل فيسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالة وشمال الوجه البحري وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، فيما تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط; تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من(1.5 - 2.5 ) متر اتجاه الرياح: شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر; تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من (1 - 1.75) متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

بنها 34 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

كاترين 32 18

الطور 35 29

طابا 34 23

شرم الشيخ 37 29

الاسكندرية 31 23

العلمين 30 22

مطروح 30 25

السلوم 32 22

الغردقة 38 29

سفاجا 37 29

مرسى علم 37 30

شلاتين 37 30

حلايب 34 30

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 38 27

قنا 39 28

الأقصر 40 28

أسوان 41 29

الوادى الجديد 39 28

أبوسمبل 40 27