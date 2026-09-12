إعلامي يحذر من استغلال انتقادات عموتة لترويج أخبار غير صحيحة

حذر الإعلامي محمد فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من استغلال الانتقادات الفنية الموجهة للحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، لتمرير أخبار أو معلومات غير صحيحة عن المدرب.

وقال فارس: «أعتقد كلامي فنيًا عن عموتة والنقد موجود ومحدش يقدر ينكره، وممكن بس تنزل في الصفحة بوستين هتلاقيه واضح، إنما في نفس الوقت لا يمكن الواحد يتجاوز فكرة إن في مواقع بتستغل ده عشان تمرر أي كلام وأخبار عن عموتة، عشان أي حاجة هتتقال دلوقتي الجمهور مش هيبقى عنده أزمة معاها».

وأضاف: «الأهلاوي قصته مع عموتة كورة عشان عايز الفريق أحسن، إنما الناس دي قصتها مختلفة تمامًا، وعشان كده لازم الناس تفرز وتفرق، لأن هدفك وهدفهم مش واحد».