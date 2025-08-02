الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟

تصدر اسم اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ محركات البحث جوجل وذلك بعد حسم الزمالك إجراءات التعاقد مع المهاجم الفلسطيني لمدة 4 مواسم بعد التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب.

الزمالك يحسم صفقة عدي الدباغ

وتوصل الزمالك لاتفاق نهائي مع المهاجم الفلسطيني بشأن التفاصيل المالية، ليصبح أحد أبرز صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

من هو عدي الدباغ ؟

لعب الدباغ 58 مباراة كمهاجم سجل 20 هدفا وصنع 4 وكجناح أيمن في 4 مباريات سجل 3 وصنع هدفا، وذلك خلال مسيرته الاحترافية.

وسبق أن ارتبط اسم الدباغ الموسم الماضي بالانتقال لصفوف الأبيض لكن لم تتم آنذاك.

وشارك صاحب الـ 26 عاما خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفا.

ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفا.

كما يعد أول فلسطيني يتوج بلقب في أوروبا بعدما ساهم في تتويج أبردين بلقب كأس اسكتلندا الموسم الماضي.

وضم الزمالك حتى الآن كل من المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد.



موعد وصول عدى الدباغ إلى القاهرة

ومن المنتظر أن يصل الفلسطيني الدولي عدي الدباغ، مهاجم المنتخب الفلسطيني، إلى القاهرة غداً الأحد، للانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، بعد أن وقع رسميًا عقود انتقاله للنادي لمدة 4 مواسم.

وشهدت الأيام الماضية تحركات من بعض وكلاء اللاعبين، الذين عرضوا اسم الدباغ على إدارة القلعة البيضاء، في ظل سعي النادي لتدعيم مركز المهاجم قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُعد اللاعب إضافة قوية نظرًا لكونه يُعامل كلاعب محلي في الدوري المصري، وهو ما يمنح الزمالك مرونة أكبر في قائمته دون الحاجة للاستغناء عن أي من أجانبه الحاليين.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات إدارة الزمالك لتدعيم الخط الأمامي للفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا يوم 8 أغسطس الجاري في افتتاح مشوار الفريق بالدوري، وسط طموحات كبيرة بتكوين فريق قادر على المنافسة على البطولات.