مصطفى حدوتة: عمرو دياب مجتهد للغاية وأصبح رمزًا ومعنى للنجاح

أعرب الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، عن فخره الشديد بالتعاون مع النجم عمرو دياب، مؤكدًا أن الهضبة لا يحتاج إلى إثبات نجاحه كل مرة، لأنه أصبح في حد ذاته رمزًا ومعنى للنجاح.

وأوضح مصطفى حدوتة في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "الناس تسعى للنجاح طوال الوقت، لكن عمرو دياب لا يحتاج لذلك اسمه وحده يساوي النجاح هو إنسان ناجح ومجتهد للغاية، يعرف كيف يختار، مركز دائمًا، أيقونة فنية كبيرة، وفنان لا يتكرر".

وأشار إلى أن الكيمياء الفنية التي تجمعه بعمرو دياب ربما تعود إلى رغبة كل منهما في الاستمرار بالنجاح، مضيفًا: "قد يكون سر نجاحنا المشترك هو أن كل منا يسعى للنجاح دائمًا، لكن عمرو دياب ناجح سواء عمل معي أو مع غيري".

تأثير الأغنية في وجدان الناس

وتُعد تصريحات مصطفى حدوتة بمثابة رؤية فنية صادقة وعميقة لعالم صناعة الأغنية، تضع المتلقي في قلب التجربة، وتؤكد أن نجاح أي عمل لا يُقاس بالأرقام وحدها، بل بصدق المشاعر وتأثير الأغنية في وجدان الناس.