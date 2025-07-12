مايكل يوسف يكشف سر استمرار الهضبة عمرو دياب فى الغناء

قال المطرب مايكل يوسف ، إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عوضت أشياء فى سوق الغناء مما أنعش سوق الأغنية نفسها، ولكن القليل هى الأفكار الجديدة فى الغناء.

وأضاف "يوسف" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن من أفكاره الجديدة فى الغناء هو تقديم أغنية مخصوص لبناته، وأغنية أخرى لأصحابه للم شمل ذكريات الأصحاب معا.

وأشار إلى أنه يختفى فترة لإعداد فكرة جيدة للغناء ثم العودة بفكرة جديدة غير تقليدية ، موضحا أن كلمات الأغنية لابد أن تكون قريبة من الجمهور وجمع جمهور حول فكرة معينة مثل: “ لمة العيلة ، علاقة الأب ببناته ”.

وأكد أن الهضبة عمرو دياب، لم ينتهى فنه ولديه الكثير بداخله ليقدمه وهذا سر استمراره ، مضيفا أن عمرو دياب إحساسه جيد بالأغنية ، متابعا : " عمرو دياب ممكن يدى 10 سنين تانى على الأقل".