عمرو دياب يحيى حفلا أسطوريا في جدة.. ويغني ألبوم ابتدينا لأول مرة

أشعل النجم الكبير عمرو دياب حماس جماهيره في جدة، مساء الخميس بحفل غنائي ضخم على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، في واحدة من أضخم الحفلات الغنائية هذا الصيف.

في مفاجأة كبرى لجمهور جدة، قدّم عمرو دياب مجموعة من أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا” لأول مرة على المسرح، وعلى رأسها:

“خطفوني” – “شايف قمر” – “ماليش بديل” - و "يابخته".

تفاعل الجمهور كان مذهلًا، وردّد كلمات الأغاني بحماس، رغم أنها تُعرض لأول مرة، في مشهد عكس الشعبية الضخمة التي حققها الألبوم منذ طرحه قبل أيام، وانتشاره الواسع على المنصات.

إلى جانب الجديد، قدّم الهضبة باقة من أنجح أغانيه القديمة التي شكلت جزءًا من ذاكرة الجمهور العربي، منها:

“يا أنا يا لا” – “لو اتساب” – “قمرين” – “نور العين” – “العالم الله” – “ليلي نهاري” – “يا بخته” – “راجع” – “الحظ” – “الحوت” – “وغلاوتك”.

وظهر عمرو دياب في كامل لياقته الفنية، بتفاعل مستمر مع الجمهور، وتعليقات جميلة بين الأغاني، جعلت الحضور يشعر أنهم جزء من الليلة، لا مجرد متفرجين.

ومن ناحية أخرى دخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.