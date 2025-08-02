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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنوشكا: أشرف عبد الباقي مثال للمثابرة وأرفع له القبعة

أنوشكا
أنوشكا
محمد البدوي

عبّرت الفنانة أنوشكا عن تقديرها الكبير للمكرّمين في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 18، واصفة إياهم بأنهم فنانين في منتهى الرقي.

وأوضحت أنوشكا خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "المكرمين النهارده فنانين في منتهى الرقي، يعني إحنا أنا بعتبر إنه مهرجان المكرمين على رأسهم الكبيرة الجميلة أستاذة سميرة عبد العزيز، ميمي جمال، الابتسامة الراقية".

تحديات صناعة الأعمال المسرحية

كما لم تُخفِ أنوشكا إعجابها الكبير بتجربة الفنان أشرف عبد الباقي، في المسرح، مشيدة بمسيرته الفنية ومرونته في مواجهة تحديات صناعة الأعمال المسرحية، قائلة: "أشرف عبد أشرف أنا بعتبره مثال للمثابرة والقوة، وعارف بيعمل إيه بمرور السنين، كلنا بنعدي بمطبات، بس هو إزاي بيخرج من أزمة شحاحة المواضيع، أرفع له القبعة بصراحة".

https://www.youtube.com/watch?v=9ZdsRI8yE2E

أنوشكا الفنانة أنوشكا المهرجان القومي للمسرح القومي للمسرح ميمي جمال

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