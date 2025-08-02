الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه من المقرر إدخال شاحنات أدوية إلى المستشفيات اليوم السبت عبر منظمة الصحة العالمية.

أدوية لمستشفيات غزة

وأوضحت الصحة في غزة أن الشاحنات تحمل أدوية ومستهلكات طبية الى مستشفيات قطاع غزة، ولا تحتوي على أي أصناف غذائية، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وقالت الصحة بغزة في بيان لها إن الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.

وأهابت الصحة بالمواطنين الفلسطينيين الكرام وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة، لعدم التعرض للشاحنات، وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.

العدوان على غزة

يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ مارس الماضي ما تسبب في انتشار المجاعة ووفاة الأطفال بسبب سوء التغذية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.