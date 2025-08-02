استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت باستشهاد 21 مواطنا فلسطينيا، فجر اليوم السبت، بينهم 12 من منتظري المساعدات، و3 نساء، برصاص وقصف الاحتلال انحاء متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” نقلا عن مصادر طبية، أن 12 شهيدا وصلوا مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة من منطقة المساعدات في محور "نتساريم".

وحسب المصادر ذاتها، استشهد المواطن حامد ابراهيم القريناوي وزوجته وأبنائه الثلاثة جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأشارت إلى ارتقاء ثلاثة مواطنين من عائلة سمور واصابة آخرين جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمال مدينة خان يونس.

كما استُشهدت سيدتان جراء قصف خيمة شمال غرب مدينة خان يونس؛ وهن: رنا رمزي يحيى أبو حمرة، ووالدتها هناء أبو حمرة.