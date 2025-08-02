قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح كاملة.. حصن نفسك وأسرتك من كل شر
نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط
الله يرحمني .. سيمون تسخر من تصريحات ليلى عبد اللطيف
الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزة
ما سبب عدم البركة في المال؟.. اجتنب7 أفعال وردد هذا الدعاء
تنسيق الجامعات 2025.. آخر موعد للتسجيل وتعديل الرغبات بالمرحلة الأولى
أخبار التوك شو| كواليس مرعبة في حريق قرية برخيل سوهاج.. تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
أخبار السيارات| 5 سيارات 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه.. سعر شيري تيجو 7 كسر زيرو وبيجو 3008
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
نائب بالكنيست : حكومة الاحتلال بدعم أمريكي تقتـ.ل سكان غزة بالجوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزة

غزة
غزة
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت باستشهاد 21 مواطنا فلسطينيا، فجر اليوم السبت، بينهم 12 من منتظري المساعدات، و3 نساء، برصاص وقصف الاحتلال انحاء متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” نقلا عن مصادر طبية، أن 12 شهيدا وصلوا مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة  من منطقة المساعدات في محور "نتساريم".

وحسب المصادر ذاتها، استشهد المواطن حامد ابراهيم القريناوي وزوجته وأبنائه الثلاثة جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأشارت إلى ارتقاء ثلاثة مواطنين من عائلة سمور واصابة آخرين جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمال مدينة خان يونس.

كما استُشهدت سيدتان جراء قصف خيمة شمال غرب مدينة خان يونس؛ وهن: رنا رمزي يحيى أبو حمرة، ووالدتها هناء أبو حمرة.

العدوان الإسرائيلي على غزة منتظري المساعدات شهداء غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن طلاب المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الفنان ميدو عادل وزوجته

وفاة شقيق زوجة ميدو عادل في غزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

ترشيحاتنا

أم مكة

بعد القبض على أم مكة وأم سجدة.. كيف يواجه القانون خدش الحياء على تيك توك؟

مجلس الشيوخ

اشتراك سفر درجة أولى .. تسهيلات لنائب الشيوخ وفقا للقانون

حزب حماة الوطن

حماة الوطن: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج مصيرها الفشل

بالصور

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد