نائب بالكنيست : حكومة الاحتلال بدعم أمريكي تقتـ.ل سكان غزة بالجوع

أكد النائب العربي في "الكنيست" أيمن عودة أن حكومة الاحتلال، بدعم من الإدارة الأمريكية، تقتل سكان غزة جوعاً ولا يوجد شيء أكثر غرابة أو تشاؤماً من زيارة السفير الأمريكي لمدينة غزة".

وفي تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" انتقد عودة السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي بعد زيارته برفقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى قطاع غزة

وذكر عودة أن هاكابي كان يتجول بين أنقاضها بينما لا يزال آلاف الفلسطينيين يرقدون تحت الأنقاض، ومئات الآلاف يتضورون جوعاً، وأكثر من 20 ألف طفل فارقوا الحياة.

وختم عودة تدوينته قائلاً: "سوف يواجهون العدالة عاجلا أم آجلا، والعالم لن ينسى ولن يغفر".