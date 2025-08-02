طائرة روسية بدون طيار مزودة برشاش تُطلق النار على قناصين أوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت أن القوات الروسية قضت على قناصين أوكرانيين باستخدام طائرة بدون طيار مزودة برشاش كلاشينكوف.

وأوضحت الدفاع الروسية أن: "الطائرة بدون طيار تُشارك بالفعل على خط التماس... في إحدى الحالات، اكتشفت طائرتنا الاستطلاعية بدون طيار قناصين"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أن الطائرة بدون طيار المزودة بنظام أسلحة خفيفة جاءت من الخلف ودمرت الهدف.

وأشار إلى أنه لتخفيف وزن الطائرة بدون طيار، أُزيل أجزاء أخرى من البندقية الهجومية وفي الوقت نفسه، تم دمج آلية تخميد الارتداد في النظام المُناسب.

وفي سياق متصل، انطلقت صفارات الإنذار في كييف وثماني مناطق أخرى في أوكرانيا، هي دنيبروبيتروفسك، وكييف، وكيروفوغراد، وبولتافا، وسومي، وخاركيف، وتشيركاسي، وتشرنيغوف.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، حيث اندلعت المواجهات في فبراير 2022 وتتلقى كييف دعم كبير من جانب الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.