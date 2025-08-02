قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الخارجية: مصر لعبت دورًا فاعلًا في حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
هل صحيح شهر صفر نحس؟.. النبي نهى عنه للوقاية من هذه المصيبة
موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر
8 لاعبين جدد .. الزمالك يستعد لبداية قوية في الدوري الممتاز
سفارة مصر بويلنجتون تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في انتخابات الشيوخ
استشهاد وإصابة 12 فلسطينيا من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم
هل من صلى ركعتي الشروق يجب عليه صلاة الضحى؟.. انتبه لـ7 حقائق
هل تفتقد الخشوع في الصلاة؟.. 5 عوامل تساعدك لتنال الأجر كاملا
موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
مظاهرات الإخوان في تل أبيب.. ورقة سياسية تبرر العدوان وتشوه دور مصر بـ غزة
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 2 أغسطس 2025
ترامب : علينا أن نكون حذرين من النووي لأنه التهديد النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد وإصابة 12 فلسطينيا من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد واصابة  12 شخص  من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخصين وإصابة أكثر من 70 من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب "محور موراغ" جنوبي خان يونس.

كما سجّلت مستشفيات قطاع غزة حالتَي وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهما طفل وذلك بحسب ماصرحت به وزارة الصحة الفلسطينية – غزة .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 159 شهيدًا، منهم 90 طفلًا.

وكانت مصادر طبية فلسطينية في وقت سابق أفادت بإستشهاد  13 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين بغارات استهدفت خيام نازحين ومنزلا في قطاع غزة .

وفي تصريحات سابقة، كشف المدير العام لوزارة الصحة في غزة في تصريحات إعلامية له أن هناك 1300 شهيد قضوا في “مصائد الموت” برصاص قوات الاحتلال، مؤكدا أن هناك مجازر ترتكب بالجملة بسبب آلية توزيع المساعدات.

مستشفي الشفاء محور نتساريم طالبي المساعدات مجمع ناصر الطبي صحة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025| 93.4% للطب و92.7% للأسنان و88.7% للهندسة

تنسيق الجامعات 2025

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن طلاب المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

اشتباكات بعمومية المهن الطبية

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الفنان ميدو عادل وزوجته

وفاة شقيق زوجة ميدو عادل في غزة

حسام موافي

حسام موافي: هناك مرض نفسي بتناول المياه.. وهذه هي الكمية الطبيعية للبول

ترشيحاتنا

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

بالصور

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فوائد غير متوقعة لتناول البطاطا الحلوة .. كنز صحي خارق

فوائد تناول البطاطا الحلوة
فوائد تناول البطاطا الحلوة
فوائد تناول البطاطا الحلوة

وفاة مأساوية لجراح سوداني وزوجته داخل سيارتهما بالسعودية.. والسبب زر في التكييف

تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

بلاغ ضد حسام حبيب

بلاغ قديم قيد التحقيق.. شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيا ضد حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد